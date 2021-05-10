Синоптик заявил о наступлении «другой климатической эпохи» в Москве

Москва, 10 мая. Прошедший день стал последним прохладным днем в Москве. В российскую столицу начало приходить тепло, что указывает на преждевременное наступление лета.

Москва вступает в «другую климатическую эпоху». Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает «Вечерняя Москва». По словам синоптика, 9 мая стало последним прохладным днем.

Специалист утверждает, что с понедельника в Москву пришло тепло. Это указывает на преждевременное наступления лета. В целом жителей российской столицы ожидает умеренно теплая погода в конце мая и летом. Избыточных осадков не ожидается.

«Все будет прилично: днем +20, ночью — около десяти градусов тепла», — уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что понедельник станет теплым и для жителей Санкт-Петербурга. Столбики термометров в Северной столице покажут до +19 градусов.