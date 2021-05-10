Правительство Москвы анонсировало отключение отопления

Москва, 10 мая. Отопление в Москве начнут отключать с 10 мая сроком до пяти дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Сначала отопительную систему выключат на промышленных и административных предприятиях, а после — в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

«Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», — рассказал Бирюков

С учетом погодных условий, правительство приняло решение переводить столичную систему обогрева жилых, административных и государственных предприятий на летний режим работы. Бирюков подчеркнул, что отключать отопление будут постепенно и весь процесс займет до пяти дней.

Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переводе столицы Мордовии на «альтернативную котельную». Уточняется, что речь идет о новом методе ценообразования за отопление.