Аналитик ЦИАН Попов объяснил популярность жилья в депрессивных районах Москвы

Москва, 10 мая. Высокий спрос на жилье в неблагоприятных районах столицы объясняется низким ценником за квадратный метр. Об этом заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилой площади в Москве достигает 260 тысяч рублей, в то время как в Капотне цена за «квадрат» составляет 180 тысяч рублей. Эксперт связывает такую разницу в цене с репутацией неблагополучного района и плохой транспортной развязкой, передает РИА Новости.

Жилье в Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное стоит от 190 до 195 тысяч рублей за квадратный метр. На эти районы также оказала влияние недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Попов заметил, что на фоне обсуждения строительства Бирюлевской ветви метро цены на недвижимость в районе идут вверх.

Ранее глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин рассказал о принципах ценообразования на жилищном рынке. По словам специалиста, инвесторы-девелоперы, которые будут повышать цены на новостройки, спровоцируют подорожание жилья на первичном рынке.