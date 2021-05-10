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Метеорологическое лето придет в Москву в ближайшие дни

Общество
Метеорологическое лето придет в Москву в ближайшие дни
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 мая. Теплая погода придет в Москву и Подмосковье на этой неделе. Об этом говорится на сайте «Метеовести».

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 мая, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью будет чувствоваться небольшое похолодание из-за северного ветра. Однако днем воздух прогреется до 13–18 градусов выше нуля.

Во вторник жителей столицы ждет солнечная и сухая погода. Столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Уже с 12 мая в Москве и области установится летняя погода. Днем температура будет составлять до 24 градусов выше нуля, ночью — до 12 градусов.

В Подмосковье минувшей ночью прогнозировались заморозки. Столбик термометра в области опускался в ночное время до двух градусов с отметкой минус, сообщили в Гидрометцентре, пишет RT.

погода москва гидрометцентр
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