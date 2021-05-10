Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

Москва, 10 мая. Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в Подмосковье сегодня ночью. Информацию об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 10 мая, столбик термометра в регионе опустится до минус двух градусов. В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и осадков, передает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал о потеплении в московском регионе. По словам синоптика, повышение температуры воздуха в столице начнется с понедельника.