Московская станция метро «Парк Победы» работает в штатном режиме

Москва, 10 мая. Станция московского метрополитена синей ветки «Парк Победы» вернулась к привычному режиму работы после праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что поезда останавливаются для высадки и посадки пассажиров. В период развозки зрителей возможны ограничения прохода на станции.

Ранее часть составов проезжала мимо «Парка Победы». Вместе с тем пассажиров просили по возможности не пользоваться ею и еще одной станцией синей ветки — «Киевской».

Недавно дептранс объявил о закрытии северного вестибюля станции «Братиславская». Соответствующее распоряжение выдали сотрудники правоохранительных органов.