Тело человека найдено на месте пожара в жилом доме на юге Москвы

Москва, 9 мая. Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Трагедия произошла в доме, расположенном по улице Ереванской.

Смерть человека наступила не в результате факторов пожара, передают СМИ. Площадь возгорания составила один квадратный метр, сейчас огонь потушен.

Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один пожар ранее произошел на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе в Москве. На дороге загорелся пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры успели покинуть транспорт до начала возгорания.