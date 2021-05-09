Поезда временно проезжают станцию «Парк Победы» в Москве без остановки

Москва, 9 мая. Поезда временно не останавливаются на станции столичного метрополитена «Парк Победы». Это связано с большим скоплением людей.

Соответствующее заявление сделали в московском департаменте транспорта. Жителей и гостей столицы предупредили, что ряд поездов Арбатско-Покровской линии временно не совершают остановки на станции «Парк Победы».

По случаю Дня Победы посетители столичной подземки смогли посмотреть онлайн-трансляцию парада и акции «Бессмертный полк» прямо в вагонах электричек. В ходе трансляции москвичам также показали тематический фильм «Офицеры».