Уроженка Тверской области ушла с работы в Подмосковье и пропала без вести

Москва, 9 мая. Полиция и волонтеры ищут 47-летнюю женщину, которая исчезла после завершения своего рабочего дня.

Известно, что гражданка пропала по пути домой. С момента исчезновения она не выходила на связь с родными, несмотря на тот факт, что с собой у нее был телефон. По предварительным данным, в день своей пропажи тверчанка была одета в белые джинсы, светлый свитер, розовую ветровку. Местная жительница имеет особую примету в виде шрама — ей удалили аппендицит.

Участники поисково-спасательного отряда просят всех, кто знает о местоположении женщины, обратиться к координаторам мероприятия или позвонить на горячую линию сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские также ищут несовершеннолетнего жителя Санкт-Петербурга, сообщал ФАН. Подросток ушел гулять со сверстниками и не вернулся домой.