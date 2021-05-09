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На видео попал момент взрыва колеса автобуса, загоревшегося на МКАД

  /   Обновлено: 09 мая 2021 19:18
Происшествия
На видео попал момент взрыва колеса автобуса, загоревшегося на МКАД
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Москва, 9 мая. Пассажирский автобус полностью сгорел на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. В результате ЧП никто не пострадал.

Автобус частного перевозчика «Таксомоторный парк №20» загорелся после задымления. По данным источника ФАН, всех пассажиров эвакуировали еще до начала пожара.

Когда пламя охватило весь салон общественного транспорта, взорвалось колесо. Момент хлопка попал на видео. Комментировавший ситуацию очевидец решил отойти на безопасное расстояние после того, как услышал громкий звук.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и все обстоятельства пожара. По данным столичного дептранса, движение на дорогах в результате ЧП не было затруднено.

пожар чп автобус мкад
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