Глава СКР Бастрыкин лично поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ

Москва, 9 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в Параде Победы на Красной площади и навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Светличного.

Александр Бастрыкин поздравил ветерана с великой датой и передал цветы и подарки. Глава СКР выразил огромную благодарность за подаренную жизнь будущим поколениям и за участие в воспитании молодежи.

Виктор Светличный родился в 1927 году в одном из сел Казахской ССР. Он получил множество наград, среди которых медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ему также было присвоено звание «Ветеран труда». В апреле 2020 года награжден медалью «Доблесть и отвага».

Парад Победы под окнами ветерана ВОВ в Севастополе растрогал присутствующих до слез, сообщал ФАН. Личный парад состоялся для Елизаветы Ивановны Рожковой. Ветерану войны и труда 102 года. Женщина уже не может спускаться с пятого этажа, но в честь праздника надела китель с орденами и вышла на балкон всех поприветствовать.