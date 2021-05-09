Пожар в пассажирском автобусе в Москве попал на видео

Москва, 9 мая. Пассажиры автобуса были эвакуированы перед тем, как транспортное средство загорелось. Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП.

Возгорание пассажирского автобуса было зафиксировано на пересечении МКАДа и Алтуфьевского шоссе, сообщает источник ФАН. Пострадавших в результате инцидента нет.

Транспорт воспламенился после задымления, в результате которого всех пассажиров вывели на улицу. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

«Сегодня в 16:40 на Алтуфьевском шоссе загорелся автобус частного перевозчика «Таксомоторный парк № 20». Пострадавших нет. Движение не затруднено. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в официальном комментарии столичного дептранса.

Смертельное возгорание произошло в частном доме в Перми, писал ФАН.