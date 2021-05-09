Коты Победы: как животные помогали пережить ужасы войны

Москва, 9 мая. Кошки во времена Великой Отечественной войны проявили себя не только как домашние питомцы. Они внесли весомый вклад в дело Победы.

Кошки — удивительные создания, которые живут рядом с человеком уже более девяти тысяч лет. В годы Великой Отечественной войны эти животные спасли тысячи жизней благодаря своей развитой интуиции. В эти тяжелые для всех времена коты всеми силами старались помогать людям и совершали большие подвиги, которые навсегда останутся в памяти.

Говоря об участии кошек в ВОВ, в первую очередь вспоминают трагедию блокадного Ленинграда. Роль животных в эти жуткие месяцы невозможно переоценить. Кошки пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти тысячи людей, которые умирали от голода. Настоящей легендой стал кот по кличке Максим, который пережил блокаду и умер в 1957 году.

Среди кошек Второй мировой войны в историю вошла Сэлли из Лондона, которая предупреждала своих хозяев о приближающихся налетах. Сэлли неслась к двери и начинала бить лапами по противогазу, который там висел. После чего возвращалась к хозяйке и всячески привлекала ее внимание.

В годы войны присутствие кошки дарило надежду, что рано или поздно весь этот кошмар закончится, солдаты вернутся домой, где их ждали семьи.

Артист Юрий Куклачев рассказал, как кошки не раз спасали ему жизнь, сообщал ФАН. Питомица предупредила его о пожаре.