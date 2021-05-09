Депутат Онищенко оценил защитные меры против COVID-19 на параде Победы в Москве

Москва, 9 мая. Защитные меры по коронавирусу на параде Победы в Москве оценил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Парламентарий назвал мероприятие более безопасным с точки зрения эпидемиологической обстановки, чем в прошлом году. Зрители на трибунах соблюдали социальную дистанцию, так как сидели через одного. Часть гостей была привита от COVID-19, отметил Онищенко в комментарии РИА Новости.

«Самое главное — были трибуны. На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто были не в масках, я интересовался, они уже были привиты», — подчеркнул депутат.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве в 10:00 утра. Мероприятие высоко оценили президент РФ Владимир Путин и глава министерства обороны Сергей Шойгу. Парад Победы также понравился ветеранам, с которыми удалось пообщаться журналистам.