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Москвичам подсказали, где можно посмотреть на военную технику

Общество
Москвичам подсказали, где можно посмотреть на военную технику
wikipedia.org  /  Музей отечественной военной истории / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 мая. Жители столицы могут увидеть советскую боевую технику времен Второй мировой войны в музее Победы, сообщается на официальном портале мэра города Сергея Собянина.

Представленная в музее техника добиралась до Берлина, а также участвовала в боях на Дальнем Востоке и других фронтах. Боевые машины нацистской Германии и милитаристской Японии также можно увидеть в музее Победы. Обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры и многие другие военные объекты тоже доступны для ознакомления москвичам.

Самая крупная площадка японской трофейной техники расположилась в Бронетанковом музее в городе Кубинка Московской области. Порядка 160 единиц военной техники выставлены на открытом воздухе в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Жителям столицы доступны и многие другие военные музеи, сообщается на сайте.

Церемония передачи останков красноармейцев, погибших в годы ВОВ, прошла в Музее Победы 18 апреля. Останки героев войны передадут для захоронения на их родину, в Удмуртию.

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