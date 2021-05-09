Воробьев исключил введение новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Москва, 9 мая. Власти Московской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

Неделю назад губернатор отметил, что ношение защитной маски стало правилом хорошего тона при нахождении в общественном пространстве, пишет РИА Новости.

В Подмосковье за последние сутки выявили 636 новых случаев коронавируса, всего в регионе их насчитывается 255 521. Болеют в настоящее время 40 015 человек. Узнать актуальные данные по ситуации с COVID-19 в России можно на портале стопкоронавирус.рф.