Путин помог ветерану поправить куртку на параде Победы

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин помог ветерану поправить куртку во время торжественного парада Победы на Красной площади.

Российский лидер в ходе мероприятия сидел на трибунах с ветераном ВОВ. Во время мероприятия наброшенная на плечи участника войны куртка сползла на плечо. Путин помог ветерану поправить одежду, чтобы тот не замерз.

Традиционный парад Победы на Красной площади в 2021 году проходит в привычном очном формате. Власти напомнили горожанам о необходимости использовать защитные маски на мероприятии.