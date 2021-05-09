Трансляцию парада Победы покажут в метро Москвы

Москва, 9 мая. Жители столицы смогут смотреть онлайн-трансляцию парада Победы и акции «Бессмертный полк» прямо в вагонах городского метро.

Трансляция праздничного парада в вагонах московского метрополитена началась в 10:00 по московскому времени. Тематический фильм «Офицеры» можно будет увидеть на экранах в метро в 11:30. двумя часами позже на экранах начнет транслироваться акция «Бессмертный полк».

Традиционные мероприятия по случаю годовщины Победы над фашисткой Германией в Москве в 2021 году пройдут в привычном формате.