Воздушная часть парада Победы состоится в Москве

Москва, 9 мая. Погодные условия позволяют провести воздушную часть парада в столице. Такую информацию предоставил командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш.

Московские синоптики предсказывали облачную погоду в столице 9 мая. Плохая видимость ставила под угрозу проведение парада по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией.

Метеоусловия позволяют провести воздушную часть мероприятия в праздничный день, уточнил Кобылаш. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем и готовятся к параду Победы.