Мэр Москвы Собянин поздравил горожан с Днем Победы

Москва, 9 мая. Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Три поколения москвичей выросли за те десятилетия, которые отделяют россиян от 9 мая 1945 года. Каждого жителя страны охватывают особые чувства, когда наступает долгожданный праздник, отметил мэр. Рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережили предки, подчеркнул Собянин.

«Мы вспоминаем ополченцев — обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов», — добавил глава города.

Участникам войны и труженикам тыла Собинин пожелал долголетия и здоровья, а горожанам — согретых любовью и вниманием близких дней. Столичный мэр также поздравил горожан с Днем Победы.

Парад Победы в Москве в этом году по масштабности не уступит прошлому. В праздничных мероприятиях на Красной площади примут участие 12 500 военнослужащих, 76 воздушной и более 190 единиц наземной техники.