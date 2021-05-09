Посол Чехии в РФ может посетить парад Победы в Москве

Прага, 9 мая. Гостем парада Победы в Москве может стать посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька. Такую информацию предоставили в МИД республики.

Советский Союз сыграл выдающуюся роль в победе над фашистской Германией, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Присутствие посла Чехии в РФ на параде станет выражением уважения к этому историческому событию, следует из сообщения.

Более 12 тыс. военнослужащих примут участие в параде Победы на Красной площади. Мероприятие в 2021 году пройдет в традиционном очном формате.