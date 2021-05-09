Москву включили в топ-3 самых романтичных городов России

Москва, 9 мая. Благодаря государственной программе по возврату части средств россияне продолжают путешествовать. Эксперты составили список самых романтичных российских направлений в мае.

Возглавляет список Санкт-Петербург. Город является одним из самых романтичных в России из-за своих речных каналов, архитектурных ансамблей и особой атмосферы. В мае в Северной столице приобретают популярность путешествия по рекам и городским каналам, ночные кафе и прогулки по крышам.

Вторую позицию занимает Москва. Туристов не оставит равнодушными парк «Эрмитаж», расположенный в центре города, а также Патриарший мост и потрясающий вид на Москву-реку.

На третьем месте стоит Казань, известная своим гостеприимством. Город может привлечь не только из-за своих гастрономических и исторических достопримечательностей, романтикам придется по душе и поездка в сердце Татарстана. Желающие могут признаться друг другу в любви возле арки на Черном озере. Конструкция выполнена так, что слова, произнесенные шепотом с одной стороны, будут прекрасно слышны с другой

Ранее эксперты назвали пять самых популярных в России направлений для летних путешествий на поезде. Анапа и Санкт-Петербург занимают первые строчки в этом рейтинге.