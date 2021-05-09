Москвичей предупредили о кратковременном дожде в День Победы

Москва, 9 мая. Погода 9 мая порадует москвичей потеплением до 13 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь.

Температура воздуха днем поднимется до +13 градусов, а в ночь на понедельник опустится до одного градуса выше нуля. Ожидается западный ветер со скоростью до десяти метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду, отметили в Гидрометцентре России.

В Подмосковье температура будет находиться в пределах 11-13 градусов тепла в День Победы. Ночью ожидается похолодание до плюс одного градуса. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе до вечера 9 мая.

Новая неделя начнется в Москве с резкого потепления. Температура воздуха днем приблизится к отметке 24 градуса выше нуля. К четвергу ожидается похолодание до +11...+16 градусов, а в Подмосковье столбик термометра будет показывать до +26 градусов.