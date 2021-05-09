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Москвичам пообещали резкое потепление 10 мая

Общество
Москвичам пообещали резкое потепление 10 мая
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 мая. Новая рабочая неделя в Москве начнется с резкого потепления. Жителей региона ждут теплые ночи и повышение дневной температуры до 24 градусов.

Днем в понедельник воздух прогреется до 18–20 градусов выше нуля, однако ночью будет немного прохладно. Уже с четверга ночная температура воздуха будет составлять от 11 до 16 градусов тепла, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

К концу следующей недели в Москве потеплеет до 22–24 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до 26 градусов выше нуля. Погода в регионе начнет приближаться к лету, заключил синоптик.

Сильные дожди и грозы придут в ряд регионов России в воскресенье, 9 мая. Непогода продлится до 11 мая и затронет Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Архангельскую и Саратовскую области.

погода москва гидрометцентр вильфанд
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