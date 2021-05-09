Спасатели обнаружили трупы двух человек на месте пожара в бытовке в Москве

Москва, 9 мая. Сотрудники МЧС нашли тела двух человек в ходе ликвидации возгорания в бытовке недалеко от Павелецкого вокзала в Москве. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на улице Дербеневской в столице. Площадь возгорания достигла десяти квадратных метров.

«При тушении возгорания в бытовке на улице Дербеневской обнаружено два тела», — следует из заявления.

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар. Об обстоятельствах и причинах происшествия не сообщалось.

Также недавно пожар площадью 1200 «квадратов» произошел на крыше жилого дома в Крыму. Жертв возгорания обнаружено не было.