Свыше 12 тысяч военных примут участие в параде Победы в Москве

Москва, 9 мая. Парад Победы состоится в Москве при участии свыше 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади проедут более 190 единиц военной техники и пролетят 76 вертолетов и самолетов.

Возглавлять парад в честь 76-летия Великой Победы будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а примет — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Диктором парада Победы станет Антон Сунцов. Под песню «Священная война» на Красную площадь внесут флаг России и Знамя Победы. Затем Салюков и Шойгу на кабриолетах «Аурус» поприветствуют парадные расчеты. После к президенту РФ Владимиру Путину обратятся с докладом.

Торжественная часть начнется после выступления президента и минуты молчания. Открывать шествие будут роты барабанщиков и почетного караула. По площади пройдут 37 парадных расчетов.

В связи с праздником работа столичного метрополитена изменится. Станции в центре города будут работать только на вход и пересадку пассажиров с 05:30 до конца военного парада, сообщили в дептрансе Москвы.