Дептранс предупредил об изменениях в работе метро Москвы 9 мая

Москва, 8 мая. Работа некоторых станций московского метрополитена изменится 9 мая в связи с проведением военного парада. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Начиная с 05:30 до окончания военного парада на Красной площади некоторые станции метро в центре города будут работать на вход и пересадку пассажиров. В их числе «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», пишет «Парламентская газета».

Станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку. На «Пушкинской», «Тверской», «Чеховской», «Маяковской», «Лубянке» и «Китай-город» могут быть ограничены выходы со станций в связи с построением колонн военной техники. Работа станции «Парк Победы» тоже меняется. С 05:30 до 22:00 вестибюль №1 работает только на выход, а №2 – только на вход. С 22:00 и до закрытия метро вестибюль №1 продолжит работу в штатном режиме, отметили в дептрансе.

Москва готовится к традиционному праздничному параду Победы. В ночь на 9 мая в столице ожидается дождь, но к началу праздника осадки должны закончиться, сообщили синоптики. Солнце выглянет после полудня.