МЧС предупредило жителей Москвы о сильном дожде до 9 мая

Москва, 8 мая. Осадки в виде сильного дождя ожидаются в Москве вечером в субботу. Неблагоприятные погодные условия продлятся в регионе до конца суток.

Соответствующую информацию сообщили в столичном управлении МЧС России. Согласно прогнозам синоптиков, ливни начнутся примерно в 19:00 субботы и сохранятся до воскресенья, 9 мая.

В связи с этим автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах. Рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию на дороге и отказаться от выполнения опасных маневров. Пешеходам напомнили о важности светоотражающих элементов в одежде.

В московском Метеобюро ранее рассказали о приходе теплой погоды в столичный регион. Повышение температуры воздуха в Москве ожидается уже на следующей неделе.