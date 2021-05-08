Мировой рекорд по числу поженившихся пар установлен на канатной дороге в Москве

Москва, 8 мая. Московская канатная дорога впервые стала загсом, там поженились 30 пар, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Городская канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Брак в небе заключили 30 пар в возрасте от 23 до 60 лет. Еще нигде в мире не играли такое количество свадеб на транспорте. Процедуру женитьбы фиксировали 32 независимых эксперта, говорится в сообщении московского дептранса.

Жителей столицы предупредили, что с 9 по 11 мая загсы уйдут на выходные. Получить услуги можно было с 4 по 7 число. Ряд учреждений в майские праздники работает без изменений. Например, горожанам доступны пункты вакцинации от коронавируса. Ветеринарные клиники также работают в обычном режиме.