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Портал «Узнай Москву» подготовил для горожан квест «Во славу героев»

Общество
Портал «Узнай Москву» подготовил для горожан квест «Во славу героев»
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 мая. Онлайн-квест, посвященный экспозиции Музея Победы, появился на портале «Узнай Москву». Он состоит из 10 вопросов, затрагивающих тему ВОВ.

Все желающие смогут проверить знания о Великой Отечественной войне. Квест состоит из вопросов о японской боевой технике, об оформлении Зала памяти и скорби, а также о деятелях искусства, которые принимали участие в создании диорамы «Форсирование Днепра».

«Пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, узнают больше об экспонатах, представленных в Музее Победы, а также познакомятся с его архитектурными особенностями», — заявили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

Уже завтра на Красной площади в Москве состоится парад Победы. Однако его воздушная часть может быть осложнена из-за неблагоприятных погодных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

вов музей победы узнай москву
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Все новости / Общество / Портал «Узнай Москву» подготовил для горожан квест «Во славу героев»
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