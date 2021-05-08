Портал «Узнай Москву» подготовил для горожан квест «Во славу героев»

Москва, 8 мая. Онлайн-квест, посвященный экспозиции Музея Победы, появился на портале «Узнай Москву». Он состоит из 10 вопросов, затрагивающих тему ВОВ.

Все желающие смогут проверить знания о Великой Отечественной войне. Квест состоит из вопросов о японской боевой технике, об оформлении Зала памяти и скорби, а также о деятелях искусства, которые принимали участие в создании диорамы «Форсирование Днепра».

«Пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, узнают больше об экспонатах, представленных в Музее Победы, а также познакомятся с его архитектурными особенностями», — заявили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

Уже завтра на Красной площади в Москве состоится парад Победы. Однако его воздушная часть может быть осложнена из-за неблагоприятных погодных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.