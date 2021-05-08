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Участники акции «Цветы Победы» возложили более 10 тысяч гвоздик к памятникам Москвы

Общество
Участники акции «Цветы Победы» возложили более 10 тысяч гвоздик к памятникам Москвы
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 8 мая. Более 10 тысяч гвоздик возложили к московским памятниками участники акции «Цветы Победы», сообщили в комитете общественных связей и молодежной политики столицы.

Студенты вузов и представители молодежных организаций стали участниками мероприятия «Цветы Победы». Торжественные церемонии состоялись у 22 монументов, возведенных в память героев Великой Отечественной войны. Молодежь также возложила красные гвоздики к Вечному огню на Поклонной горе.

Впервые акция «Цветы Победы» состоялась в прошлом году. Ветераны попросили студентов провести торжественные церемонии в благодарность подвигу участников ВОВ. Лидеры молодежных организаций предложили устроить мероприятия и в этом году. Акция началась у обелиска «Москва — город-герой».

Столичные росгвардейцы тоже провели памятное мероприятие в преддверии Дня Победы. Они высадили 20 кустарников и 30 саженцев липы на базе Росгвардии в Строгино. Участниками акции стали также семьи сотрудников.

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