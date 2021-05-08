Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Москве 8 мая

Москва, 8 мая. Согласно предварительным расчетам, за день в столице России выпало почти 60% месячной нормы осадков, рассказали в местном метеобюро.

Непрерывный дождь за 12 часов увеличил объем осадков в Москве на 30 мм. При этом норма, рассчитанная на май, составляет 51 мм. Данные были получены в 18:00 8 мая с главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, передает «Интерфакс». Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Москве прекратятся не раньше 09:00 9 мая.

Климатические условия в столице могут повлиять на воздушную часть парада Победы, рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Торжественное мероприятие традиционно состоится на Красной площади 9 мая в честь годовщины завершения Великой Отечественной войны.