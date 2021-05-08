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Мэр Москвы анонсировал запуск программы преобразования школьных дворов

Общество
Мэр Москвы анонсировал запуск программы преобразования школьных дворов
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 8 мая. Территории школьных дворов могут стать отличным местом притяжения москвичей. Они отлично подходят для прогулок и занятий спортом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Москвы должны отказаться от практики «держать двор школы под замком». Это общественное место необходимо сделать доступным для жителей соответствующих районов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно действующим нормам безопасности, посторонним нельзя находиться на территории школы. Таким образом, большую часть времени школьные дворы пустуют, подчеркнул градоначальник.

«Предлагаю открыть такие зоны для жителей района в вечернее время, в выходные, а также в период, когда школьники находятся на каникулах. Пенсионеры смогут прогуливаться по благоустроенным площадкам и дышать свежим воздухом. Школьные тренажеры помогут укрепить здоровье», — заявил он в своем блоге.

Сергей Собянин также считает необходимым провести благоустройство Ленинского проспекта. Предполагается, что в этом году здесь будут установлены новые фонари, появятся велодорожки и парковочные места.

собянин прогулка школьный двор
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