Главная репетиция парада Победы в Москве удивила жителей столицы размахом

Москва, 8 мая. В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. На Красную площадь вышли 12 тысяч военных и почти 200 единиц техники.

Рассвет в Москве в пятницу был особенный: по центру города прошла колонна боевой техники. Лучшие места для памятного снимка достались тем, кто был на броне. Экипажам же пришлось нелегко, поскольку низко стоящее утреннее солнце слепило. Передвигаться в центре можно было только на скорости в 15–20 километров в час, передает «Звезда».

Все движение колонны должно быть отработано с точностью до миллиметра, малейшую заминку генеральная репетиция не прощает. Трибуны были заполнены москвичами и гостями столицы, которых не испугали ограничения из-за пандемии, их привлекло неординарное зрелище. По отзывам зрителей, тех, кто наблюдал парад подобного масштаба, ждала «феерия» и «мурашки по коже».

Как только бронетехника покинула главную площадь страны, в воздухе над ней пролетела авиация. Воздушную часть парада открыли самые крупные серийные вертолеты в мире — Ми-26. Следом за ними на скорости до 600 километров в час пронеслись остальные самолеты и вертолеты. Всего их на репетицию вывели 76 единиц.

Репетиция прошла на славу не только из-за размаха праздника, но и благодаря неожиданному романтичному моменту. Один из курсантов прямо на Красной площади сделал предложение своей девушке.