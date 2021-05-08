Фасад исторического здания на Поварской улице в Москве отремонтируют в 2021 году

Москва, 8 мая. Исторический дом на Поварской улице в Москве капитально отремонтируют уже в этом году, говорится в публикации на сайте мэра и правительства столицы.

Объект возвели в 1914 году на средства сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера. Он мечтал, чтобы в доме жили знаменитые поэты и художники. Здание в неоклассическом стиле спроектировал архитектор Валентин Дубовской. В 1918 Кальмеера арестовали, а затем расстреляли.

Большие квартиры дома преобразовали в коммуналки для пролетариев, само здание национализировали. В итоге большая часть изначального дизайна была безвозвратно утеряна. Уцелевшие детали интерьера восстановили и отреставрировали после того, как здание признали объектом культурного наследия. Капремонт фасада объекта на Поварской улице проведут в 2021 году.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить не менее 24 млрд рублей на модернизацию культурных учреждений. Средства направят на реконструкцию и капитальный ремонт.