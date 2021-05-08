Оставшийся без присмотра годовалый мальчик выпал из окна на 6-м этаже в Москве

Москва, 8 мая. Сотрудники столичной прокуратуры начали проверку по факту падения годовалого ребенка из окна квартиры в жилом доме по улице Маршала Неделина.

По информации ведомства, малыш остался дома без присмотра взрослых. Мальчика доставили в больницу для медицинского обследования.

Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка сотрясение мозга, травму головы и многочисленные ушибы по всему телу. В настоящий момент малыш находится в реанимации.

По результатам проверки, организованной сотрудниками Кунцевской межрайонной прокуратуры, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что помимо пострадавшего в квартире проживают еще шесть несовершеннолетних. Условия проживания не соответствуют необходимым для содержания детей требованиям.

Похожий случай ранее произошел в Подмосковье. Годовалый ребенок выпал из окна из-за халатности родителей, сообщал ФАН.