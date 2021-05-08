Собянин поблагодарил участников конкурса «Воспитатель года» и поздравил победителя

Москва, 8 мая. Поздравления с победой в конкурсе «Воспитатель года» от мэра столицы России Сергея Собянина получила педагог Татьяна Аникеева.

Собянин опубликовал сообщение об итогах соревнования в социальной сети «ВКонтакте». Мэр Москвы поблагодарил всех участников за любовь к сложной, но интересной профессии воспитателя. Также он пожелал педагогам здоровья и успехов.

«Поздравляю победителя конкурса «Воспитатель года» Татьяну Аникееву! Детям из садика-школы №1980 очень повезло», — написал Сергей Собянин.

Лауреатами конкурса стали 11 человек. Они принимали участие в различных испытаниях в течение трех месяцев. Каждый из них готовил видеовизитку, отвечал на вопросы педагогического онлайн-квиза, определял авторов сказок по теневым изображениям персонажей и многое другое.

Сергей Собянин также перечислил достоинства московского проездного «Тройка». В частности, он выделил возможность записать на нее любой билет. В планах городских властей запустить электронную версию карты для смартфонов, рассказал мэр Москвы.