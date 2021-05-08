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Водителей Москвы призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя и ветра

Общество
Водителей Москвы призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя и ветра
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 8 мая. Жителям Москвы следует быть крайне осторожными на улицах города из-за сильного дождя и шквального ветра, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Сильный дождь и ветер, местами достигающий 16 метров в секунду продлятся в столице России до утра 9 мая. В связи с этим водителям необходимо помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима на дорогах, заявили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями», — сказано в сообщении.

Недавно стало известно, что синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться обширной циклонической депрессией. Осадки местами могут быть сильными и, не исключено, что по объему достигнут практически четверти месячной нормы.

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