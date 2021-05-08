Телефонные мошенники обманули безработную москвичку и украли у нее почти 6,5 млн рублей

Москва, 8 мая. Аферисты, представившись сотрудниками одного из банков, обманули женщину и выманили у нее несколько миллионов рублей.

По предварительным данным, злоумышленники заявили, что они зафиксировали несколько подозрительных списаний со счета местной жительницы. Затем преступники предложили своей жертве перевести средства на якобы страховочный счет, сообщает пресс-служба МВД по региону.

После женщина сняла деньги и направилась в ближайший торговый центр к банкомату, где внесла свои сбережения на продиктованный ей ранее счет. Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули.

Сумма ущерба от действий аферистов составила примерно 6,5 млн рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Бывший военный из Санкт-Петербурга довел до отчаяния троих преступников, которые пытались получить его деньги. В результате его «собеседники» самостоятельно бросали трубки.