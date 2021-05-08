Москвичам рассказали о десяти памятниках, посвященных Великой Победе

Москва, 8 мая. Памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны (ВОВ), можно встретить практически в каждом районе столицы России.

Одними из известнейших монументов Москвы, посвященных событиям 1941–1945 годов, являются вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата и самый высокий памятник России — монумент Победы. Высота расположенного на Поклонной горе мемориала составляет 141,8 м, каждые 10 см обелиска равняются одному дню войны.

Встретить памятники героям ВОВ можно практически в каждом районе столицы России. О десяти памятниках, которые располагаются в городе, в канун Дня Победы напомнили власти Москвы.

В парке «Терлецкая дубрава» в 2009 году установили памятник военному инструктору с собакой. Известно, что благодаря животным в военное время получалось эффективно разминировать поля сражений. Говоря об оценке их заслуг — четырехногие принимали участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Первым парадом, которым праздновали разгром фашистских войск, командовал Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Мемориал в его честь стоит в Богородском с 2015 года. Монумент «Героям-автомобилистам» установлен на Ленинском проспекте Москвы вблизи станции метрополитена «Тропарево». В столице России также увековечили и память железнодорожников, участвовавших в ВОВ. Посвященный им памятник расположен на Комсомольской площади.

В районе Лефортово в 2010 году был установлен памятник рабочему и солдату. Композиция показывает их фигуры, идущие рука об руку, как символ единения фронта и тыла. Перед мемориалом находится пять клумб, в каждой их которых расположены книги, где перечислены работавшие в войну московские предприятия.

Поддержку солдатам на поле битвы оказывали медицинские работники. Более 500 тыс. медсестер на фронтах ВОВ выносили бойцов из-под огня, а потом оказывали им помощь и выступали в роли ассистенток во время операций. Их подвиг увековечен на улице Гурьянова. Также в Москве установлены монументы ополченцам Пролетарского района, воинам-добровольцам и жителям столицы, которые погибли при бомбежках.

Торжественного приема по случаю Дня Победы в Кремле не запланировано. Остальные мероприятия, запланированные в рамках празднования 76-летия окончания Великой Отечественной войны, состоятся в Москве 9 мая, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.