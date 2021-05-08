Московские застройщики сообщили о росте предложения на рынке жилья

Москва, 8 мая. Объем поступившего в продажу жилья на первичном рынке недвижимости старой Москвы в первом квартале 2021 года вырос на 26% в годовом выражении, сообщила Capital Group.

Согласно расчетам компании, в январе-марте объем предложения в старых границах российской столицы составил 1,1 млн квадратных метров. За аналогичный период прошлого года в Москве появилось 866 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в новых домах.

По прогнозу аналитиков, в 2021 году объемы вывода новых проектов продолжат увеличиваться. Росту предложения, как они отмечают, будет способствовать высокий спрос.

При этом представители аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что популярность нового жилья в России может упасть. Специалисты объясняют такую тенденцию стремительным ростом цен на недвижимость.