На теле умершего заключенного «Матросской тишины» не обнаружили следов насилия

Москва, 8 мая. Мужчина, отбывавший срок за грабеж в СИЗО «Матросская тишина», погиб не по вине посторонних лиц. Об этом свидетельствуют результаты первичного осмотра места происшествия.

Медики не обнаружили следов насильственной смерти на теле заключенного следственного изолятора «Матросская тишина», сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина скончался в ночь на 7 мая в реанимации. Его нашли без сознания в одиночной камере. Вероятно, он решил покончить с собой, писал ФАН. Гражданин был задержан по делу о грабеже.