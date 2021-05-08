Заключенный «Матросской Тишины» найден мертвым в одиночной камере

Москва, 8 мая. Полиция проверяет обстоятельства смерти мужчины, который был осужден по статье о грабеже, на территории следственного изолятора «Матросская Тишина».

Полиция выясняет обстоятельства смерти заключенного в одиночной камере, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Вероятно, мужчина решил свести счеты с жизнью.

Сотрудники исправительного учреждения обнаружили гражданина без сознания. Его оперативно доставили в реанимацию, где он скончался в ночь на 7 мая.

Умерший был осужден по статье о грабеже. Стражи порядка начали проверку по факту инцидента.