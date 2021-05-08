Песков не исключил изменений в воздушной части парада Победы в Москве из-за погоды

Москва, 8 мая. Погода может повлиять на воздушную часть парада в честь Дня Победы в Москве 9 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Красной площади в российской столице 9 мая пройдет традиционный парад. В 2021 году он будет посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Откроет торжественное мероприятие наземная часть, за ней последует воздушная.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал в преддверии Дня Победы РИА Новости представитель Кремля.

В пятницу, 7 мая, в Москве состоялась генеральная репетиция парада. Участие в ней приняли пешие расчеты, механизированная колонна и воздушная техника, в составе которой 76 вертолетов и самолетов.