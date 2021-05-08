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Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве

Происшествия
Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве
ИА «Политика Сегодня».  /  ИА «Политика Сегодня»

Москва, 8 мая. Стражи порядка остановили хулиганов, пытавшихся выйти на проезжую часть во время прохождения военной техники.

Полиция задержала четырех молодых людей, которые пытались помешать проведению репетиции военного парада, посвященного Дню Победы. Среди злоумышленников оказались несовершеннолетний подросток и девушка из Владимира.

Хулиганы почти вышли на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе, однако были остановлены стражами порядка. Перед этим молодые люди взломали замок двери, ведущей на чердак близлежащего дома. Правоохранители начали доследственную проверку по факту инцидента.

Полиция разыскивает вандалов, которые в пятницу разрушили военный мемориал в Туапсе, писал ФАН.

москва полиция парад день победы хулиганство
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