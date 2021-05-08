Спасателям глубокой ночью удалось потушить пожар в мытищинском автосервисе

Москва, 8 мая. Сотрудники МЧС объявили о полной ликвидации пожара в частном автосервисе в Мытищах только в 02:34 по Москве. Специалисты также огласили предварительную версию ЧП.

Сотрудники МЧС глубокой ночью объявили о завершении работ по тушению возгорания в частном автосервисе в Мытищах. Спасатели склоняются к версии, что причиной инцидента стал взрыв баллона, он мог произойти из-за утечки газа.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе на улице 3-я Новая, сообщал ФАН. Площадь возгорания составляла 225 квадратных метров. Число жертв в результате инцидента уточняется. Один мужчина был госпитализирован.