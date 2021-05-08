Проектируемый проезд № 6640 частично перекроют в Москве на три дня

Москва, 8 мая. Центр транспортного комплекса российской столицы частично ограничит движение в Проектируемом проезде № 6640 с 12 по 15 мая.

Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ. Водители смогут передвигаться лишь по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. По данным центра транспортного комплекса, движение ограничат в районе дома 65 Б по улице Удальцова с 1:30 до 5:30.

«Ограничение движения в связи с проведением дорожных работ в Проектируемом проезде №6640», — следует из сообщения организации.

К тому же в Москве ограничат движение транспорта и 9 мая. В День Победы столичные водители не смогут проехать по Боровицкой площади, улице Воздвиженке, по Новому Арбату, Страстному бульвару и некоторым другим улицам. Ограничения связаны с проведением парада.