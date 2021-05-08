Подорожание новостроек зафиксировано в Старой Москве

Москва, 8 мая. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Старой Москвы (без учета проектов с апартаментами) увеличилась на 1% в апреле текущего года. Показатель составляет 368,7 тысячи рублей.

Соответствующая информация приводится в аналитических материалах риелторской компании Est-a-Tet, передает «РБК-Недвижимость». Лидирующую позицию по стоимости новостроек сохраняет Центральный АО со значением 705,4 тысячи рублей за «квадрат». В первую тройку также вошли Западный (425,9 тысячи рублей) и Южный (348,5 тысячи рублей) округа.

Наиболее низкий среди административных округов Москвы показатель средней стоимости квадратного метра наблюдается в Зеленоградском АО — 180,6 тысячи рублей в начале мая. На втором месте Юго-Восточный АО — 231,4 тысячи рублей, на третьей строчке находится Восточный АО — 259,8 тысячи рублей за «квадрат» первичной недвижимости.

Представители аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» ранее сообщили, что стремительное снижение спроса на новую недвижимость может произойти в России.