Реставрацию Южного речного вокзала в Москве завершат осенью 2022 года

Москва, 8 мая. Работы по реставрации Южного речного вокзала в Москве завершатся в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Будет приведен в порядок не только сам вокзал, но и причал, зоны отдыха и велодорожки.

Путешественники смогут отправляться в Нижний Новгород, Коломну, Волгоград и даже добраться до Черного моря. Администрация собирается также улучшить доступность вокзала — через затон Новинки возведут два пешеходных моста.

Все эти старания не напрасны: недавно Северный речной вокзал Москвы признали одним из лучших мировых проектов архитектуры и дизайна. Он завоевал бронзовую награду в международном конкурсе дизайна A`Design Awards.