Синоптики рассказали москвичам, когда в столицу вернется тепло

Москва, 8 мая. Новый циклон, который начнет определять погоду в Москве, принесет свою порцию тепла в столицу.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в интервью телеканалу «Москва 24» отметила, что погодные условия начнут меняться уже с 8 мая. Воздух начнет нагреваться сильнее, хоть погода все равно останется дождливой.

«Все последующие дни температура воздуха будет повышаться, и не исключено, что 10 мая она не только вернется в климатическую норму, но даже будет чуть выше. Не исключено, что в дневные часы 10 и 11 мая температура достигнет 20 градусов тепла», – объяснила Позднякова.

Недавно москвичей предупредили о сильном дожде. На выходных синоптики пообещали выпадение до трети месячной нормы осадков.